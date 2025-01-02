Украинский военный восхитился российским бойцом, победившим в «рукопашке»

Участник СВО из Якутии победил в рукопашном бою украинского солдата, что попало на видео. Захватывающие кадры были опубликованы в соцсетях военкорами, пишет сайт aif.ru .

Очевидцы драки российского и украинского военного признали, что бой получился впечатляющим и эпичным. Драка попала на нашлемную камеру украинского военного. Якутский военный и украинец активно применяли кулаки, огнестрельное оружие, гранаты, ножи и даже зубы. Российский военный застал противника врасплох, вынудив отстреливаться.

Украинский военный еще с самого начала получает ранение. Вскоре соперники сталкиваются на территории частного дома близком друг к другу, хватают за форму и дерутся на кулаках. Якут оказался проворнее, успев ударить украинца по лицу множество раз. После кулаков военные хватаются за ножи. ВСУшник получил лезвие в бок. Его попытка схватить якута за руку не увенчалась успехом: он схватился за острие оружия. Кроме того, житель северной республики вгрызся зубами в руку противника.

«Подожди, дай я спокойно умру, ты же мне все вскрыл. Дай немного отдышусь, сильно больно. Дай я уйду спокойно. Не трожь меня. Спасибо тебе. Ты был лучшим бойцом в мире. Прощай. Не надо», — произносит упавший ниц украинец.

Сам якут также пострадал и отправился на лечение в госпиталь, но его жизни ничего не угрожает.

Канал «Военкоры русской весны» обозначил видео смертельной рукопашной «самым жестким роликом боя» за всю историю конфликта.

Ранее сообщалось, что российский боец спас британского наемника, сражающегося на стороне ВСУ.