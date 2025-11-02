Ямал обогнал другие регионы России по уровню медицины и зарплатам врачей

Аналитический проект «Если быть точным» составил рейтинг российских регионов по доступности и качеству медицинской помощи. Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, последнее — Еврейская автономная область, сообщает « Вфокусе » со ссылкой на « Коммерсантъ ».

В ЯНАО отмечается высокая обеспеченность врачами, включая педиатров и фельдшеров скорой помощи, а средняя зарплата медиков достигает ₽241 тыс. За последние десять лет доход специалистов вырос более чем в два раза, что повышает трудоустройство выпускников медвузов.

Санкт-Петербург лидирует по доступности специализированной помощи благодаря концентрации федеральных центров, НИИ и ведущих медвузов. В городе высокая обеспеченность врачами скорой помощи и онкологами.

Белгородская область демонстрирует успехи комплексных реформ. Созданы 22 центра семейной медицины и проведена переподготовка сотен специалистов, что снизило нагрузку на терапевтов, увеличило диспансерное наблюдение на 13% и сократило вызовы скорой на 3%. Чувашия занимает второе место по обеспеченности семейными врачами, вложив в поддержку медиков ₽729,4 млн, что позволило привлечь около 1 тыс. работников.

В регионах Северного Кавказа высока обеспеченность акушерами-гинекологами, а на Крайнем Севере, в Магаданской области и Чукотке, благодаря высоким зарплатам и северным надбавкам, медучреждения остаются укомплектованными.

Еврейская автономная область оказалась на последнем месте рейтинга по многим показателям. В регионе отмечается нехватка узких специалистов и зарплаты на 16–24% ниже, чем в соседних субъектах, что приводит к экстренной транспортировке пациентов в другие области. В Курганской области крайне низкая обеспеченность скорой помощи — 0,09 на 10 тыс. человек. Псковская область испытывает дефицит акушеров-гинекологов, кардиологов и других специалистов.

Ранее сообщалось, что врачи в Подмосковье спасли ребенка с опасным нарушением ритма сердца.