На Ямале начался поэтапный вывод межрегиональной группировки пожарных, которая работала в округе в течение сезона лесных пожаров. 4 сентября 100 спасателей из Иркутска вылетели из Нового Уренгоя, еще 80 пожарных направляются из Тарко-Сале в Тюмень. Остальных специалистов из других регионов будут отправлять к местам постоянной дислокации постепенно, пишет URA.RU.

За неделю число лесных пожаров в округе сократилось в 40 раз. По состоянию на 4 сентября в Надымском и Пуровском районах остаются три действующих очага. Ситуацию стабилизировали интенсивные осадки, прошедшие на территории ЯНАО.

На пике сезона к тушению природных пожаров привлекали 1380 специалистов из 10 регионов. Сейчас численность группировки сократили до 155 человек. Этого состава, по оценке окружных властей, достаточно для контроля оставшихся очагов. Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет.

С начала сезона в ЯНАО зарегистрировали 887 природных пожаров — это максимальный показатель за последние 14 лет. Среди причин резкого роста числа возгораний специалисты называют аномальную жару, недостаток осадков и сухие грозы. Похожая ситуация наблюдалась в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

В округе продолжает действовать режим ЧС регионального характера. Жителям запрещено посещать леса, разводить костры и сжигать сухую растительность.