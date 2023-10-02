Ямал создаст в Волновахском районе ДНР 30 спортивных территорий

Стало известно, что в Волновахе подходит к завершению восстановление центрального стадиона. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» . Остальные ремонтные работы обещают закончить к концу текущего года.

В Волновахском районе Донецкой Народной Республики Ямал создаст три десятка спортивных территорий. Прямо сейчас на всех объектах ведутся работы, а одиннадцать из них расположены прямо в Волновахе.

Поврежденные покрытия были демонтированы специалистами. Также были убраны и устаревшие игровые комплексы. На данный момент готовятся основания для свежего покрытия.

Это очень важная работа, проводимая Ямалом на территории Волновахского района. Благодаря новым или обновленным спортивным площадкам дети и взрослые смогут приобщиться к активности на свежем воздухе.