Ямал занял первое место в экологическом рейтинге среди регионов УрФО

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , за год Ямало-Ненецкий автономный округ смог подняться вверх на четыре позиции.

Известно, что эксперты экологической службы под названием «Зеленый патруль» составили рейтинг регионов, в котором Ямал занял 27 место. Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа отметила, что эта строчка оказалась выше, чем те, на которых оказались все остальные регионы Уральского федерально округа.

Конечно, произошло это благодаря некоторым приложенным усилиям, а не просто так. Авторы данного рейтинга назвали наиболее значимые проекты, которые позволили подняться выше.

Так, например, был запущен проект «Юный геолог». А всего в ЯНАО состоялось более четырех сотен экологических событий. Благодаря разным акциям округ стал зеленее (за счет высаженных деревьев) и чище (после уборки мусора на береговой линии).