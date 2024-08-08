Ямальский марафонец из Салехарда продолжает масштабное путешествие на велосипеде

Юрий Петрохалкин успешно пересек границу и теперь находится на территории России, о чем сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа».

В Казахстане дорога была непростой из-за сильной жары. Вдобавок ко всему в степи велосипедиста укусило насекомое, после чего ему стало плохо. Местные медики оказали марафонцу необходимую помощь, сделав ему укол от аллергии. Отдохнув в кафе, спортсмен восстановил силы и продолжил свой путь.

Следующим пунктом назначения в маршруте Петрохалкина станет Дагестан. Ямальский путешественник стартовал из Салехарда 10 июля и намерен проехать около 6,2 тысячи километров до конечной точки своего марафона – поселка Черноморский на Кубани.

Ранее мужчину, укравшего три велосипеда на общую сумму почти сорок тысяч рублей, задержали подмосковные полицейские.