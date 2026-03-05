Ямальский «перевал Дятлова»: раскрыты мифы и реальные опасности Шаман-горы

Ямальская земля хранит немало тайн, но некоторые из них под грифом «не для всех». В Красноселькупском районе расположены места, куда веками боялись ходить даже местные жители без особой нужды. Святилища Лозыль-лака и Порге-мач до сих пор овеяны мифами и строгими запретами. Интернет-издание «Ямал-Медиа» выяснило, что происходит с теми, кто осмеливается нарушить волю духов.

Сопка духов, она же Лозыль-лака, — главное святилище северных селькупов. Объект культурного наследия расположен в 63 километрах от села Толька. В переводе с местных наречий — «Духов озеро» или «Духов земли сопка». Русские назвали его Чертовым озером и Шаман-горой.

Статус у этого места высший сакральный. Просто так беспокоить духов здесь опасно. Раньше каждый мужчина должен был побывать на сопке, но только если судьба сулила ему счастливую жизнь. Легкий подъем означал, что все будет хорошо, тяжелый — что испытаний не избежать. Женщинам на главную вершину путь был заказан.

По легенде, изначально святилище принадлежало ненцам, которые приносили в жертву оленей. Но однажды главный дух Лоз обиделся на них за непочтительное название («тундровая кочка») и погубил весь народ. С тех пор место перешло селькупам, которые отказались от кровавых жертв. Теперь духам оставляют лоскуты ткани или неношеную одежду.

Считается, что на Лозыль-лака живет Тэтты Имиля — Хозяйка Земли. Она может явиться людям в образе медведя в черных одеждах и сурово наказывает охотников, слишком рьяно истребляющих ее зверей. Духи здесь напоминают о себе регулярно: то постройки сгорят, то домашние олени пропадут.

Второе по значимости святилище — Порге-мач, или Шаман-гора, что в переводе означает «Бор идола». Находится оно в верхнем течении реки Таз, в 500 метрах ниже устья Малой Ширты. Местные жители называли этот холм жертвенной землей.

Научный сотрудник Тюменского научного центра СО РАН Ольга Пошехонова поясняет: существует несколько версий происхождения этого места. По одной из них, здесь обитает Хозяин Земли Тэтты Лоз в образе огромного черного медведя, а с ним — лесные духи Мачиль-лозы, распоряжающиеся таежной дичью. По другой — возвышенность приобрела сверхъестественные свойства после того, как здесь камлала целая группа шаманов.

Подниматься на Шаман-гору разрешено и мужчинам, и женщинам. Но это добровольное испытание силы души. Дойти до вершины сможет только тот, кому суждено прожить следующие семь-десять лет благополучно. Если человеку становится плохо и он не может продолжать путь, значит, жить ему осталось недолго.

Правила посещения строгие и требуют неукоснительного соблюдения. Подниматься надо по западной ложбине, спускаться — по восточной. Приходить и уходить разными тропами, двигаясь по часовой стрелке. Оглядываться нельзя. И главное — ничего не поднимать с земли.

Подношения начинают делать еще на подходе. Металлические предметы, монеты, сигареты, пуговицы, куски ткани бросают в реку, проезжая мимо на лодке. Считается, что такой откуп обеспечит спокойную дорогу. Недалеко от Порге-мач, у большого кедра, оставляют дары те, кто едет по автозимнику. Если этого не сделать, может случиться авария.

На берегу можно развести костер, выпить чаю или водки. Но в давние времена ночевать у подножия считалось крайне опасным. Старожилы рассказывали: ночью внезапно слышатся лай собак, воронье карканье, звон колокольчиков, топот всадников, голоса пьяных людей, бой шаманских бубнов. Кто-то видел на фоне холма стойбища с чумами и бредущих людей. На путников сверху падали камни и палки, в дверь палатки стучали, называя по именам.

На вершине монеты и металлические предметы бросают к подножию деревьев, к веткам привязывают лоскуты ткани. Главное жертвенное дерево — большая лиственница. Раньше в нее еще и стреляли из лука или ружей. После подношения надо произнести: «Я пришел к тебе, я вешал».

Ученые, исследовавшие Порге-мач, поднимались на вершину, но ни озера с темной водой, о котором говорили легенды, ни той самой лиственницы не нашли. Духи, видимо, не захотели открываться посторонним.

