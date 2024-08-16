Ямальцы отправили гуманитарный груз в Курскую область

Депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа тоже не остались в стороне. Они откликнулись на зов о помощи и поддержали жителей Курской области, пострадавших из-за действий ВСУ. Об этом сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа».

Так, депутаты собрали и передали в Курск гуманитарный груз, в который вошли продукты питания, детская одежда, подгузники и другие предметы первой необходимости.

Сотрудники аппарата ямальского парламента активно участвовали в организации и сборе помощи, предназначенной для эвакуированных граждан. Пункты поддержки жителей Курской области открыты и работают по всей стране.

Ранее красногорские врачи рассказали о состоянии доставленных из Курска детей.