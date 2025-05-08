Ямальцы отремонтировали квартиры семьям из Авдеевки

Строители из ЯНАО завершили ремонт второго подъезда в четырехэтажном Авдеевки. Жильцы уже заселяются в обновленные квартиры, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Работы включали полное обновление жилых помещений и общественных зон. В апреле был сдан первый подъезд этого же дома, где в 48 квартирах установили новую мебель и бытовую технику.

Сейчас ведется ремонт третьего подъезда. Параллельно ямальские специалисты восстанавливают еще три многоквартирных дома и административные здания в городе.

Все работы ведутся при поддержке местных властей, что позволяет жителям оперативно возвращаться в отремонтированные квартиры.

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