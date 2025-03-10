В ДНР школьник совершил героический поступок, находясь под огнем ВСУ

Молодой житель Авдеевки Павел Караченцев героически проявил себя во время обстрелов украинских войск и пожаров в родном городе. Историю о его подвиге передает RT.

Во время обострений в Авдеевке Павел наравне со взрослыми тушил дома и спасал имущество соседей, хотя в это время враг устраивал атаки с воздуха. На тот момент подростку не было и 15 лет. Без помощи молодого человека не удалось бы так быстро справиться с возгоранием, за что ему благодарны земляки.

«В наш дом тоже попали, мы вышли посмотреть и увидели, что у соседа сарай загорелся. Мы выскочили и пошли тушить», — вспоминает Павел в разговоре с RT.

Сам школьник не любит хвастаться своими отважными поступками, но его решимость не осталась без внимания. Об отваге Павла узнали в Совфеде, пригласили в Москву и приставили к награде в рамках проекта «Дети-герои». Теперь уроженец Авдеевки владеет медалью «За проявленное мужество».

Напомним, что Авдеевка в ДНР была освобождена в феврале 2024 года.

Ранее Владимир Путин поручил освободить от призыва россиян, участвовавших в боях в ДНР и ЛНР.