Ямальцы передали на СВО партию оружия

ЯНАО продолжает помогать бойцам спецоперации, собирая посылки с самыми необходимыми предметами. В этот раз на СВО передали десять единиц оружия, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Неравнодушные жители Ямальского района собрали посылку для участников СВО, в которую включили оружие. Главные дарители — охотники северного региона. Они признались, что вдохновились поступком губернатора Дмитрия Артюхова, который отдал бойцам гладкоствольное ружье.

Жителям также напомнили, что любой желающий может поучаствовать в сборе посылок, в том числе с передачей оружия. Для этого нужно обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы по ЯНАО в Яр-Сале.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области рассказал об отправке гумпомощи в Курск.