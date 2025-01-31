Губернатор Подмосковья рассказал об отправке гумпомощи в Курск

Из Подмосковья в Курск в рамках акции «Доброе дело» отправили еще одну фуру с гуманитарной помощью, около 20 тонн груза доставят из Балашихи. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ее собрали представители нашего бизнеса — большинство участвуют в акции не первый раз. Внутри — продукты питания, предметы первой необходимости, средства личной гигиены», — написал губернатор.

По его словам, из региона в Курск уже отправили пять фур на 100 тонн. В общей сложности с 2022 года в новые и приграничные регионы удалось отправить уже около 7,7 тыс. тонн помощи. Воробьев также поблагодарил местных жителей, представителей бизнеса и волонтеров, которые помогают собирать и доставлять помощь.

Акцию инициировали подмосковные школьники, их идею поддержал губернатор. К проекту присоединились уже более 1,3 млн человек и более 60 компаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.