Ямальцы подарили школьнику из Вольного книги со шрифтом Брайля

Мальчик живет в Волновахском районе Донецкой области. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа протянули руку помощи Денису. У него с рождения диагностирована глаукома, но, несмотря на это, подросток успешно учится (и даже прошел программу сразу за 7-й и 8-й классы).

Проблемы со зрением у него наследственные – его мать недавно перенесла операцию на глазах. Но это не останавливает подростка. Юный герой развивает моторику рук и заботится о своей собаке Чарли, как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа». Денис мечтает в будущем стать разведчиком и служить в армии.

Чтобы помочь мальчику в реализации планов, жители Ямала передали ему рации и книги, напечатанные по системе Брайля. Он активно читает и пишет, и теперь у него есть все необходимое для достижения целей.

Ранее жители ЯНАО помогли собрать первоклассников Волновахи в ДНР в школу.