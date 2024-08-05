Жители ЯНАО помогли собрать первоклассников Волновахи в ДНР в школу

Салехардцы проявили благородный жест, протянув руку помощи нуждающимся, о чем пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Педагоги, родители и воспитанники детского сада «Мозаика» в Салехарде приняли активное участие в акции «Поможем собрать детей в школу», чтобы поддержать юных жителей Волновахи Донецкой Народной Республики в преддверии Дня знаний.

Посылки с необходимыми канцелярскими принадлежностями (тетрадями, ручками, карандашами, книгами, красками и альбомами) были собраны силами детей и взрослых, как отметил глава окружной столицы Алексей Титовский.

Данная инициатива стала продолжением акции, которая недавно завершилась в Лабытнанги. Так, дети из поселков Хлебодаровка и Златоустовка также получат необходимые школьные принадлежности к 1 сентября.

Ранее из подмосковного Жуково отправили новую партию помощи для военнослужащих СВО.