Ямальцы потратили в магазинах почти 100 млрд рублей за полгода

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , за полгода ямальцы потратили практически 100 миллиардов рублей на покупку товаров, услуги в кафе и ресторанах.

Расходы на покупку товаров выросли на 13,5% по сравнению с предыдущим периодом и составили 96 868,2 миллиона рублей. Траты на услуги в кафе и ресторанах также увеличились на 18,8% и достигли 14 213,2 миллиона рублей.

Возможно, это свидетельствует о росте популярности общепита и повышении уровня потребления гастрономических и культурно-развлекательных услуг в Ямале.

Однако расходы на платные услуги сократились на 0,5% и составили 30 613,9 миллиона рублей, что может указывать на наличие факторов, влияющих на снижение значимости или спроса на определенные виды услуг.