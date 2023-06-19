Ямальцы рассказали, что в лесах ЯНАО уже начался грибной сезон

Судя по словам жителей Губкинского и Нового Уренгоя, кое-где уже растут белые грибы. Их появление ямальцы связывают с проливными дождями, о чем сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»

Грибной сезон в Ямало-Ненецком автономном округе начинается несколько позже, однако не в этом году. Как заявили местные грибники, это связано с тем, что весной было очень много осадков. Пользователи социальных сетей не скрывают своей радости и активно публикуют кадры найденных небольших белых грибов.

Одни призывают как можно скорее бежать их собирать для вкусных супчиков, другие сомневаются в правдивости подобных заявлений, аргументируя недавно сошедшим снегом. Несмотря на это, многие любители поохотиться за грибами уже во всю штурмуют ямальские леса.