Ямальцы ремонтируют волновахский детский сад «Барвинок»

Стало известно, что на данный момент северяне уже поставили новые окна и заменили кровлю в учреждении, которое находится в Волновахском районе Донецкой области.

На странице ямальского канала в социальных сетях сообщили о том, что местные строители занимаются восстановлением детского учреждения в селе Вольное. Там подобные работы не проводились почти полвека, о чем также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Также сообщается о том, что специалисты выполняют инженерные работы и демонтируют отделку, которая оказалась повреждена. В помещении будут оборудованы прачечная, пищевой блок и столовая. Еще предстоит благоустроить территорию вокруг сада. Все для того, чтобы в него смогли ходить шестьдесят малышей.