Ямочный ремонт продолжают проводить во дворах Подмосковья
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
Вторая волна ямочного ремонта продолжается во дворах и внутриквартальных проездах в 28 округах Подмосковья, сообщили в областном ГУСТ. Его проводят в рамках субсидии, выделяемой ГУСТ из бюджета региона.
«На текущий момент в рамках второй волны отремонтировано уже более 165 тысяч квадратных метров асфальта во дворах и внутриквартальных проездах. Полностью справились уже девять муниципалитетов, это: Чехов, Подольск, Егорьевск, Коломна, Молодежный, Лыткарино, Зарайск, Химки и Шаховская», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.
Кроме того, по словам министра, ремонт заканчивается в Щелково, Клину, Электростали и Ступино. Однако ряду округов, включая Одинцовский, Дмитровский, Серпухов, Павловский Посад, нужно ускорить выполнение работ, добавила Аипова.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.