Ямочный ремонт продолжают проводить во дворах Подмосковья

«На текущий момент в рамках второй волны отремонтировано уже более 165 тысяч квадратных метров асфальта во дворах и внутриквартальных проездах. Полностью справились уже девять муниципалитетов, это: Чехов, Подольск, Егорьевск, Коломна, Молодежный, Лыткарино, Зарайск, Химки и Шаховская», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.