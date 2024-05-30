Ямочный ремонт выполнили во дворах на западной стороне Пушкино

Бригады рабочих коммунального предприятия «Меркурий» залатали ямы на дороге дворовой территории западной части Пушкино. Речь про участок между домами на улицах Маяковского и третьей Домбровской.

Специалист ООО «Меркурий» рассказал про работы в окружной столице. Рабочие сняли старый асфальт возле дома № 5А на улице Маяковского. Аналогично поступили с пришедшим в негодность дорожным покрытием между домами № 10 и № 12 на ул. 3-я Домбровская. Последний участок по масштабам работ оказался наиболее обширным.

На месте задействовали фрезу, трактор «КамАЗ» и другую спецтехнику.

«На ямы, после необходимой подготовки, были поставлены асфальтовые заплаты. Затем мы уложили новое покрытие и обработали его катком и тромбовочной плитой», — рассказал специалист коммунальной службы.

В этом году работы на дорогах в Пушкино проводятся в разных частях города. Устраняются ямы и дефекты дорог разной сложности на участках, которые требуют срочного ремонта. Обновление покрытий проводят с учетом всех норм и пунктов технологического процесса, направленного на качество и безопасность.