Ян Гагин назвал гибель помощника главкома ВСУ последним «предупреждением» Залужному от Зеленского
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Сегодняшний подрыв на гранате, в результате которого полиб помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков, прокомментировал советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагинг
По его словам, это своеобразное «сообщение» Залужному от украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот вел себя потише и не рвался в большую политику.
«Украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке. Гибель помощника [Валерия] Залужного, полковника [Геннадия] Частякова — яркая тому иллюстрация. Как некий привет от Владимира Зеленского в своей некой политической борьбе, потому что раскол между украинским президентом и главкомом ВСУ наметился давно. Я полагаю, что это такое сообщение Залужному от Зеленского», — цитирует Гагина РИА Новости.
Напомним, инцидент с гибелью помощника Залужного Геннадия Частякова произошел вечером в понедельник, 6 ноября. Мужчина получил посылку от неизвестных лиц, в которой была граната. При вскрытии коробки она взорвалась. Частяков погиб на месте.