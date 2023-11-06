Ян Гагин назвал гибель помощника главкома ВСУ последним «предупреждением» Залужному от Зеленского

По его словам, это своеобразное «сообщение» Залужному от украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот вел себя потише и не рвался в большую политику.

«Украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке. Гибель помощника [Валерия] Залужного, полковника [Геннадия] Частякова — яркая тому иллюстрация. Как некий привет от Владимира Зеленского в своей некой политической борьбе, потому что раскол между украинским президентом и главкомом ВСУ наметился давно. Я полагаю, что это такое сообщение Залужному от Зеленского», — цитирует Гагина РИА Новости.

Напомним, инцидент с гибелью помощника Залужного Геннадия Частякова произошел вечером в понедельник, 6 ноября. Мужчина получил посылку от неизвестных лиц, в которой была граната. При вскрытии коробки она взорвалась. Частяков погиб на месте.