Яна Рудковская заткнула завистников размером заработка ее сына

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Александр Плющенко сменил прическу. Тогда он стал похож на Шамана. Однако, с того момента уже прошло много времени, но пользователи сети не перестают подшучивать над наследником известного фигуриста.

Нападки комментаторов и их предположения о будущих тратах Александра Плющенко на психологов, видимо, не понравились Яне Рудковской, его матери. Она встала на защиту сына и намекнула, что людям стоит считать не расходы мальчика, а его богатства.

По словам продюсера, десятилетний Саша уже накопил на роскошное жилье на Патриарших прудах. Как пишет портал «Дни.ру», свой ответ злым завистникам Яна Рудковская опубликовала в социальных сетях. Таким образом она, судя по всему, пыталась заткнуть сплетников и защитить сына от слов недоброжелателей.