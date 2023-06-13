Сын Плющенко сменил прическу и теперь похож на Шамана

Гном Гномыч поразил публику новым имиджем. Им юный фигурист поделился на странице в социальных сетях. Новость сообщает портал «Дни.ру»

Длинная стрижка, в народе именуемая «под горшок», канула в лету. Привычная для общественности прическа сменилась на брейды. Так называются афроамериканские косички, которые сплетены плотно к голове.

Обладатель нового имиджа, сын Рудковской и Плющенко, заметно рад изменениям во внешности. Такую реакцию можно наблюдать по видео с тренировок. Оно и понятно, ведь волосы теперь меньше будут лезть в глаза при исполнении фигурных трюков.

Многие выразили мнение касательно стиля Александра Плющенко. Аудитория в соцсетях разделилась на несколько лагерей, один из которых в упор видит в нем известного певца SHAMAN’а.