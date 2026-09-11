Яндекс научит школьников распознавать приемы социальной инженерии и защищаться от кибермошенников

Яндекс во второй раз принял участие во всероссийском просветительском проекте «Цифровой ликбез». Эксперты компании в области цифровой безопасности подготовили онлайн-урок для школьников о том, что такое претекстинг и как вовремя распознать правдоподобный обман, чтобы не попасться на уловки кибермошенников.

Урок предназначен для детей от 6 лет и старше, но подойдет и взрослым – например, родителям или педагогам, которые рассказывают детям о цифровой безопасности.

Претекстинг – это вид мошенничества, при котором злоумышленник придумывает правдоподобную историю, чтобы выманить у человека личную информацию, деньги или заставить его совершить нужное преступникам действие. Например, он может притвориться администратором популярной игры, чтобы получить пароль от аккаунта.

Формат урока – короткий мультфильм. В нем на примере главного героя – рыбки-коробочки из подводного города Кораллвиль, школьники узнают, как мошенникам удается придумывать правдоподобные «легенды», какие сценарии они используют, чтобы вызвать доверие жертвы и как обезопасить себя от возможных угроз.

К мультфильму прилагаются методические материалы, которые упростят учителям подготовку к уроку, – презентация с фактами о претекстинге, интерактивными заданиями и примерами из жизни, а также примерный сценарий занятия. В конце урока школьники смогут пройти тест, чтобы проверить и закрепить полученные знания. Посмотреть мультфильм и ознакомиться с материалами к нему можно на сайте.

Яндекс регулярно рассказывает детям о правилах безопасного поведения в сети. Например, школьники 1 – 4 классов могут изучить курс «Безопасность в интернете» – в прошлом году в нем появились два новых урока: «Что такое дипфейки» и «Как обманывают в онлайн-играх». Детям постарше доступен интерактивный квест от Яндекс Браузера и Яндекс Учебника, который научит распознавать фишинг и расскажет как защитить личные данные от злоумышленников в сети. Также в прошлом году в рамках проекта «Цифровой ликбез» Яндекс выпустил онлайн-урок о дипфейках и о том, как их вовремя распознать, чтобы защититься от возможных угроз – с момента запуска его прошли свыше 850 тыс. школьников по всей России.