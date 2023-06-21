«Яндекс» считается идеальным местом для работы по мнению участников Всероссийской студенческой олимпиады

Стало известно, что студенты, принявшие свое участие в олимпиаде под названием «Я — профессионал», которая проходит по всей России, сделали заявление о том, что компания «Яндекс» идеально подходит для работы. Новостью поделились в ФАН

Информация об этом появилась в среду 21 июня. Респонденты отметили наиболее явные преимущества, которые могут подтолкнуть к тому, чтобы стать сотрудником «Яндекса». Среди них выделена высокая зарплата, приемлемая корпоративная культура и т.д.

Данное исследование провели в период с марта по июнь настоящего года. В нем поучаствовали не мене 2000 студентов. Ранее суд вынес штраф «Яндексу» в размере 2 млн рублей из-за отказа предоставить персональную информацию пользователей в ФСБ.