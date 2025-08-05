«Яндекс. Вектор» начнет функционировать в Кашире
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
«Яндекс» теперь выходит за рамки привычных сервисов такси и доставки, охватывая сферу обслуживания городских территорий. Знакомый всем навигатор станет помощником сотрудников МБУ «Благоустройство» в решении их ежедневных задач.
Принцип работы будет аналогичен тому, как он используется всеми остальными: на картах будет визуализироваться маршрут движения тракторов и специализированной уборочной техники. В мобильном приложении будут указаны участки, закрепленные за каждым специалистом – от тракториста до озеленителя и дворника. Перед началом работы каждый сотрудник увидит четкое указание направления и порядка действий, а программа будет осуществлять контроль выполнения поставленных задач.
Данная инновация, получившая поддержку Правительства Московской области, была инициирована ведомством, отвечающим за чистоту и порядок. В настоящее время завершается финальная стадия внедрения этой системы.
«В чем заключается основная выгода? – пояснил директор МБУ «Благоустройство» городского округа Кашира Эдуард Гречишкин. – Если ранее мы предоставляли каждому механизатору папку с бумажной картой, и он самостоятельно определял порядок обхода улиц, количество проездов по одной и той же дороге, то теперь система самостоятельно оптимизирует маршруты и позволит избежать неоправданной потери времени. В настоящее время в летнем обслуживании городских территорий задействовано более 15 единиц техники и 180 сотрудников. Все маршруты уже проработаны, персонал прошел обучение, приобретены мобильные телефоны с установленным приложением, и в скором времени мы приступим к использованию этой новинки.»