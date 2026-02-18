Январские квитанции испугали цифрами: россиян призвали не путать морозы с подорожанием услуг

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский представил премьер-министру Михаилу Мишустину детальный доклад о ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Главный посыл заявления: вопреки массовым жалобам граждан на возросшие суммы в январских платежках, стоимость самих услуг осталась неизменной, пишет Версия .

На встрече с председателем правительства руководитель ФАС подчеркнул, что с 1 января 2026 года не происходило никакой индексации тарифов. Единственным изменением, повлиявшим на цифры в квитанциях, стала корректировка на 1,7%, связанная с переменой базовой ставки налога на добавленную стоимость. Шаскольский категорично заявил, что иных оснований для роста платежей не существует.

«Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет», — заверил глава службы, отметив, что любой сигнал о необоснованном завышении сумм будет немедленно проверяться. Ведомство готово оперативно реагировать на обращения граждан и проводить расследования в регионах.

По словам Шаскольского, основная причина возросших расходов кроется в сезонном факторе. Зимой потребление электроэнергии и тепла традиционно увеличивается, что автоматически отражается на итоговой сумме в платежном документе.

В ходе доклада глава ФАС также напомнил о действующих механизмах социальной защиты. Если траты семьи на «коммуналку» переваливают за 22% от совокупного дохода, граждане имеют право на адресные субсидии. Причем региональные власти могут устанавливать этот порог даже ниже федерального уровня.

Особое внимание было уделено владельцам домов с электроотоплением. Для них предусмотрен особый льготный диапазон потребления. Чтобы получать перерасчет, необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию и предоставить документы, подтверждающие использование электричества для обогрева жилья.