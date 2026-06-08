Япония объявила угрозу цунами после мощного землетрясения на Филиппинах

Японское главное метеорологическое управление выпустило предупреждение об угрозе цунами после сильного землетрясения, произошедшего на Филиппинах минувшей ночью. Как сообщает ведомство, волны высотой до одного метра могут достичь побережья Японии на обширной территории — от южных островов до префектуры Тиба, расположенной рядом с Токио.

В связи с угрозой стихийного бедствия объявлена эвакуация для 181 тысячи человек в нескольких префектурах: Окинава, Коти, Ибараки, Миэ, Кагосама и Миядзаки. Всех жителей и гостей прибрежных зон призвали незамедлительно покинуть опасные территории и укрыться в безопасных местах.

Известно, что в результате землетрясения на Филиппинах обрушилось как минимум одно здание. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.