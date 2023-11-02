Японская компания начала третий этап сброса радиоактивной воды с атомной станции «Фукусима»

МАГАТЭ одобрило план японской стороны, по которому до 31 марта следующего года с территории станции должно быть слито в несколько этапов 31,2 тысяч тонн воды. В результате, после третьего этапа в скором будущем последует еще и четвертый. Планируется, что на протяжении одних суток в океан будет направляться не более 500 тонн воды, чтобы она могла разойтись в прибрежных водах. А всего на территории аварийной АЭС сейчас находится порядка 1,3 миллионов тонн воды. Поэтому вся операция по ее сливу затянется не менее чем на 30 лет. Сбросом занимается фирма Tokyo Electric Power, которая выступает оператором данной электростанции.

Об этом сообщило ТАСС. Авария на «Фукусиме-1» произошла в 2011 году. Тогда этот объект попал под удар цунами. Конструктивные недостатки станции не позволили предотвратить ядерную катастрофу. В трех ядерных реакторах произошло расплавление корпусов, топливо выплеснулось наружу. Именно для его охлаждения использовалась морская вода. Теперь она постепенно очищается и сбрасывается назад в море.