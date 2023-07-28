Японские энергетики перезапустили у себя в стране еще один реактор у атомной электростанции

После аварии на «Фукусиме» все АЭС были остановлены на длительное время.

Когда-то на атомной энергетике держалось порядка 30% всей вырабатываемой в Японии энергии. После ЧП с АЭС «Фукусима-1» все атомные станции были приостановлены, и теперь их постепенно вводят в строй по новой. Сейчас был перезапущен 1-й энергоблок станции «Такахама», который расположен в префектуре Фукуи. Он простаивал с 2011 года.

Об этом сообщил в своем телеэфире канал NHK. Запуск был произведен компанией Kansai Electric Power. Сообщается, что теперь в Японии хотя бы частично действуют 10 атомных электростанций из существующих семнадцати.