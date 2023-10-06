Японские власти могут отказаться от проведения на своей территории Олимпиады в 2030 году

Данный населенный пункт ранее принимал Олимпиаду, это было в 1972 году. Поэтому на его территории уже есть ряд необходимых для этого объектов. В связи с этим власти Саппоро и подали заявку в олимпийский комитет на проведение состязаний. Тем не менее, его жители настроены против. 53% из них протестуют против этого события у себя в городе. Только 27% горожан воспринимают Олимпийские игры положительно.

Об этом рассказало агентство Kyodo. Настроения жителей объясняются негативным опытом Токио, где в преддверии Олимпиады 2021 года разразилось большое количество коррупционных скандалов. Поэтому местные власти могут уже в октябре отозвать свою заявку. Тем не менее, они совсем не отказываются от идеи принять Олимпиаду, и надеются сделать это в 2034 году.