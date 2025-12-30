Японский премьер Такаити переехала жить в построенный в 1929 году замок с мрачной историей

Построенная в сердце Токио в далеком 1929 году, эта резиденция окутана зловещей историей: в 1930-е годы она стала свидетелем двух попыток смены власти, в результате которых погибли видные деятели, в том числе и глава правительства. Говорят, что призраки павших солдат бродят по коридорам, а отпечатки пуль все еще видны на стенах.

Такаити, 64-летняя женщина, впервые в истории занявшая пост премьер-министра Японии, въехала в эту резиденцию 29 декабря, более чем через два месяца после своего назначения. До этого она проживала в служебной квартире, но после мощного землетрясения в начале декабря ее критиковали за слишком долгий путь до рабочего места.

Отношение ее предшественников к резиденции разнилось: Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга предпочитали другие места, оставив здание без внимания на целых девять лет, в то время как Фумио Кисида и Сигэру Исиба утверждали, что не сталкивались с чем-либо сверхъестественным и спали спокойно.