Японский седан в стиле американского маслкара: Mitsuoka запускает продажи редкой модели

Японская компания Mitsuoka, известная своими смелыми экспериментами с экстерьером серийных машин, представила новую модель M55 RS. Дизайнеры проекта вдохновлялись эстетикой американских маслкаров, в частности культовым Dodge Challenger. Наиболее ярко это проявилось в передней части автомобиля: прямоугольная решетка радиатора с металлической окантовкой скрывает характерные сдвоенные круглые фары. Несмотря на то что боковые панели практически не изменились, задняя часть была полностью пересмотрена. Автомобиль получил оригинальные скругленные фонари, массивное антикрыло и обновленный высокий бампер. Об этом пишет Motor .

Техническая база и оснащение

В качестве донора для создания M55 RS была выбрана популярная модель Honda Civic RS. Под капотом эксклюзивного седана скрывается турбированный двигатель объемом 1,5 литра, выдающий мощность 180 лошадиных сил. Примечательно, что автомобиль ориентирован на ценителей классического вождения: силовой агрегат работает исключительно в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Внутреннее пространство сохранило функциональность донорской модели, включая мультимедийную систему и блок климат-контроля, однако Mitsuoka добавила уникальные штрихи в виде кожаных спортивных кресел с красной прострочкой и особого оформления рычага трансмиссии.

Ограниченная серия и рыночная стоимость

Модель выпускается строго лимитированным тиражом, что подчеркивает ее коллекционный статус. Всего будет произведено 55 экземпляров, прием заявок на которые стартовал 24 апреля. Стоимость одного автомобиля составляет 8 888 000 иен, что по текущему курсу эквивалентно примерно 4,3 млн рублей. Учитывая эксклюзивность бренда и специфику ручной сборки элементов кузова, M55 RS претендует на роль редкого экземпляра в гаражах автомобильных энтузиастов.