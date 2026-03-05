Японское землетрясение 2011 года аукнулось в Приморье спустя 15 лет: что ждет Дальний Восток

Спустя полтора десятилетия после разрушительной катастрофы в Японии ее последствия продолжают оказывать воздействие на российский Дальний Восток. Сейсмологи фиксируют постсейсмическую активность, вызванную событиями 11 марта 2011 года, на территории Приморского края, пишет ЮФ.

Представители Дальневосточного федерального университета в беседе с информационным агентством ТАСС подтвердили, что влияние девятибалльных подземных толчков, унесших жизни более 18,5 тысячи человек, остается актуальным для региона. Исследователи сослались на данные международных наблюдений, свидетельствующие о продолжающемся воздействии той сейсмической катастрофы.

Профессор Николай Шестаков пояснил, что в настоящий момент в Приморье и прилегающих районах северо-востока Китая наблюдается ускоренное смещение литосферных плит в юго-восточном направлении. Ученый акцентировал внимание на том, что данный процесс, известный как постсейсмическая активность, теоретически может не затухать на протяжении сотен лет. Хотя в обыденной жизни такие подвижки незаметны, в масштабах геологического времени они способны накапливаться и приводить к серьезным последствиям для инфраструктуры и безопасности населения.