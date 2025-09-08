Японцы начали арендовать «страшных людей» для улаживания споров

Как правило, это мужчины с бритыми головами и выразительными татуировками. Их роль заключается не в применении силы, а в создании психологического давления на противников благодаря своему внушительному внешнему виду. По информации от представителей компании, большая часть конфликтных ситуаций разрешается в течение получаса.

Область применения данных услуг достаточно разнообразна. «Страшных людей» привлекают для усмирения чересчур шумных жильцов, разрешения проблем на рабочем месте, воздействия на грубых сотрудников или даже оказания морального давления на любовниц и изменяющих партнеров. Кроме того, их помощь востребована при разногласиях с прежними работодателями, деловыми партнерами, а также при инцидентах с хулиганами, досаждающими детям.

Стоимость аренды одного человека составляет $140 за полчаса. Если заказ поступает из области за пределами городской черты, заказчик должен дополнительно оплатить транспортные расходы.

Представители фирмы акцентируют внимание на том, что их сотрудники не имеют связей с криминальными структурами и не совершают незаконных действий. Речь идет исключительно о психологическом влиянии.

