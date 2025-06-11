Японцы нашли «логово» ковида и способ борьбы с тяжелыми последствиями

Вирусолог Светлана Протасова в беседе с RuNews24.Ru рассказала , действительно ли раствор с хлоридом цинка по методу японских ученых способен помочь в борьбе с длинным ковидом и его последствиями.

Японские ученые, как сообщал Scientific Reports, обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 может сохраняться в эпифаринксе — верхнем отделе глотки — месяцами после выздоровления, провоцируя затяжные симптомы постковида. Исследование показало, что остаточная вирусная РНК в этой зоне поддерживает хроническое воспаление, объясняя такие проявления длинного ковида, как усталость, кашель и когнитивные нарушения. Эпифаринкс содержит большое количество рецепторов ACE2, через которые вирус проникает в клетки.

Японские медики предложили эпифарингеальную абразивную терапию (ЭАТ) с 1% раствором хлорида цинка. Этот подход, используемый с 1960-х годов при хронических воспалениях глотки, действует по принципу «шлифовки», удаляя поврежденный вирусом эпителий. По словам вирусолога Протасовой, хлорид цинка — токсичное вещество, требующее профессионального применения. Однако в случае подготовки специалистами и при консультации с врачом, можно добиться положительного эффекта.

«При длинном ковиде иммуномодуляция крайне важна, поскольку иммунная система работает неправильно — образуется множество аутоагрессивных антител, разрушающих ткани», — объяснила собеседница.

То есть метод из Японии направлен не только на элиминацию вируса, но и на коррекцию иммунных нарушений.

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