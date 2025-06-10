Самарские медики нашли связь между коронавирусной инфекцией и аллергией

Доцент кафедры медицинской микробиологии и иммунологии СамГМУ Максим Золотов рассказал, что у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, массово выявляют различные аллергические реакции и аутоиммунные заболевания, сообщил sovainfo.ru.

Медик рассказал, что в настоящее время ученые обратили внимание на побочные действия коронавирусной инфекции в виде аллергии. Теперь предстоит разобраться, почему именно таким образом реагирует организм. Максим Золотов рассказал, что аллергия чаще всего проявляется в виде отеков, удушья и высыпаний.

По словам Золотова, своевременное вакцинирование помогает снизить риски развития побочных эффектов. Эксперт допустил, что в некоторых случаях аллергическая реакция может появиться после введения вакцины. Тогда пациенту необходимо принять антигистаминный препарат. Социальное дистанцирование в настоящее время не оказывает высокого результата для защиты от болезни. Вакцинирование — наиболее эффективный способ, уверен эксперт.

По мнению медика, важно делать прививку в правильный момент — минимум через две недели после появления каких-либо симптомов недомогания.

«Лучший способ защиты от ковида — это проведение вакцинации, чтобы иммунная система всегда была готова к встрече с патогеном. Вакцины одинаково эффективны у людей с аллергией и без нее», — рассказал sovainfo.ru Максим Золотов.

Ранее сообщалось, что медики указали на проблемы из-за снижения уровня коллективного иммунитета.