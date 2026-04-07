Японцы вышли на улицы с огромными пенисами в руках

В Японии десятки людей в ярких костюмах вышли на улицы с гигантскими фаллосами в руках. Об этом сообщает Japan Today.

Ежегодный весенний фестиваль плодородия Канамара прошел в воскресенье, 5 апреля, в городе Кавасаки. Местные жители и туристы вышли на улицы с огромными пенисами из папье-маше и пластика, а также с леденцами и игрушками фаллической формы. Шествие возглавили три богато украшенные фаллические святыни, которые участники несли на плечах. Согласно легенде, праздник посвящен кузнецу периода Эдо: он выковал железный фаллос, чтобы сломать зубы демонице, обитавшей во влагалищах женщин и кастрировавшей женихов в брачную ночь.

Главный священник храма Канаяма Хироюки Накамура, комментируя традицию, заявил: «Я надеюсь, что фестиваль поможет избавить людей от представления, что секс — это нечто плохое и грязное». Мероприятие, привлекающее туристов, проходит на фоне демографического кризиса: в 2025 году рождаемость в Японии снизилась десятый год подряд. Власти надеются, что фестиваль сможет хотя бы немного повысить у молодых людей интерес к сексу и рождению детей.

