Японцы заново учатся улыбаться, пробуя технику «голливудской улыбки»

Из-за ношения медицинских масок в период пандемии японцы разучились выражать свою радость и улыбаться открыто. Кавано решил преподать уроки того, как выполнять лицевые упражнения в целях достижения идеального выражения эмоций.

Наиболее популярной является техника улыбки в «по-голливудски». Она требует демонстрации восьми зубов верхнего ряда. Инструктор Кавано отметила, что жители Японии всегда улыбаются с закрытым ртом, но теперь они начинают осваивать новую технику. Об этом пишет ФАН

Несмотря на то, что правительство Японии уже отменило рекомендации по ношению медицинских масок, эта культура все еще распространена в стране, и местные жители еще беспокоятся и о других инфекционных заболеваниях.