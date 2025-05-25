Яркая неделя прошла в парках Павловского Посада

Организаторы успешно провели два крупных фестиваля: «Активное долголетие» Подмосковья в городском парке и марафон скандинавской ходьбы в парке «Меленки», собрав множество участников в атмосфере дружбы и позитива.

Особое внимание было уделено благоустройству: в парке «Дубрава» высадили рассаду, а в городском парке начали эксперимент по высадке гортензий, пионов и мини-спиреи. На парковом огороде появились тыквы, кукуруза, кабачки и подсолнухи, радуя глаз яркими красками.

Фото: [ пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о. ]

Парки стали местом активного отдыха: понедельник в городском парке начался с энергичной «Зумбы», а во вторник гости приняли участие в спортивной разминке. В среду прошла специальная программа «Зумба Голд» для старшего поколения. В «Парковом клубе» юные посетители отмечали День славянской письменности и культуры, участвуя в играх и мастер-классах.

Кульминацией недели стало празднование в субботу, 24 мая, с выступлениями циркового коллектива «Пилигрим» и творческих коллективов ГДКЦ. Посетители смогли познакомиться с собаками из приюта «Веста», угостить их и сделать подарки. В этот день работала кулинарная точка от Арт-студии «Миг радости», а для желающих была организована экскурсия по парку.

Фото: [ пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о. ]

Парк «Дубрава» также не оставил без внимания: здесь проходили встречи на «Большой сцене», занятия йогой, и творческие мастер-классы. В воскресенье состоялся урок рукоделия, а вечером прозвучали любимые ретро-хиты.

В целом, прошедшая неделя подарила жителям Павловского Посада массу положительных эмоций, новые знакомства и вдохновение.