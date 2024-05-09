Яркая вспышка и взрыв — ВСУ атаковали нефтебазу в селе Юровка на Кубани

Как передает Mash, согласно предварительной информации, украинский ударный беспилотник атаковал нефтебазу в Краснодарском крае в селе Юровка. Как сообщают местные жители, в районе 2 часов ночи был слышен характерный звук мотора дрона, а затем раздался взрыв и в небе появилась вспышка.

Информации о пострадавших в ходе вражеской атаки и разрушениях на земле не приводится. В сети публикуют видео вспышки в небе над указанным населенным пунктом.

«Взрывы прогремели над селом Юровка Краснодарского края. Предварительно, БПЛА атаковали нефтебазу», — приводится в публикации.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.