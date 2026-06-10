Яркий день в электрогорском лагере: музыка, испытания и настоящая водная битва

С самого утра на сцене выступали преподаватели Детской школы искусств. Зрители услышали аккордеон, баян, гитару и фортепиано. Своими номерами радовали и юные ученики, и выпускники, и сами педагоги — все вместе они создали для детей особую, теплую атмосферу. Ребята бурно аплодировали и признались, что теперь хотят всерьез заниматься в школе искусств.

После творческой части наступил черед Дня Нептуна. Даже жара не помешала: дети с энтузиазмом проходили испытания на смекалку, ловкость и выносливость. Кульминацией стал водный бой с пистолетами — участники получили море улыбок, задора и ярких эмоций.

Летнее мероприятие оставило у ребят массу впечатлений и заряд бодрости на всю лагерную смену.