Яркий фестиваль «7яФест» завершился в Павловском Посаде, собрав тысячи гостей

15 июня в Павловском Посаде состоялось закрытие IX регионального семейного фестиваля «7яФест», который стал настоящим праздником для жителей округа. Фестиваль, начавшийся 7 июня в Городском парке, привлек около 6000 посетителей, создав атмосферу радости и единения.

Главная цель «7яФеста» — не просто сблизить семьи, но и укрепить общественные связи. Организаторы стремились продемонстрировать жителям округа ценность крепких семейных уз и важность совместного проведения досуга.

Фото: [ Андрей Афанасьев ]

Завершением насыщенной программы стал торжественный прием гостей и чествование победителей многочисленных конкурсов, проходивших в рамках фестиваля.

В благодарность за поддержку организаторы вручили памятные сувениры партнерам, среди которых были: дирекция парков Павлово-Посадского округа (в лице Ольги Петренко), Станислав Ендубаев (директор студии графического дизайна «Арт-Сфера»), дизайнер Наталья Девятерикова, Павел Кашин (творческая мастерская-музей «Арт-изба Аверкиево»), ВИП-клуб «Вохонский ратник», Яна Загоруйко (ростовые куклы Мимишки) и Молодежный центр «Авангард».

Фото: [ Андрей Афанасьев ]

«Творческая мастерская «Росток», участники нашего клуба — более 100 неравнодушных людей, которые вносят свой вклад в социально-значимые дела, волонтеры — команда мечты. Мы наградили победителей и участников конкурса хештега и ФотоКвеста, благодаря Вам больше людей узнали о нашем событии!» — отметил Андрей Афанасьев.

Участники «7яФеста» выразили искреннее желание продолжить развивать творческие способности и спортивные интересы детей, вдохновленные масштабом и позитивной энергией праздника.

Мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов и Администрации Павлово-Посадского городского округа. Организатором фестиваля выступил Центр развития и поддержки семьи «Росток».