Яркий фестиваль народов севера провели в Талдомском округе

Второй фестиваль народов севера «Зов холода» организовали в парке «Солнечный берег» в талдомском поселке Запрудня. Дружная команда МБУ ДК «Прогресс» предусмотрела разнообразные активности и десятки точек, где каждый мог найти что-то на свой вкус и интересы.

Посетителей парка поприветствовала заместитель главы Талдомского городского округа Евгения Юрина, которая поблагодарила участников, гостей и авторов, представивших работы на конкурсах. Она отметила высокий интерес жителей к культуре народов севера: фестиваль позволил им по-настоящему погрузиться в эту тему и атмосферу.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Программа получилась насыщенной. К посещению были открыты ярмарки, мастер-классы, аттракционны, фотозоны, выставки и, конечно, самоварные станции с горячим чаем. Самые смелые предпочитали согреваться активностями на соревнованиях «Сила Севера» и с ветерком катались на упряжке с хаски. Творческую прогулку можно было совершить на выставке, где представили более 70 работ участников конкурсов «Мир тотемов» и «Северный лес».

Большое впечатление на гостей фестиваля произвела целая «Северная деревня», где можно было влиться в атмосферу северной жизни и народные традиции. Гостей познакомили с плетением из бересты, чеканкой, накормили северными деликатесами, показали и научили северным танцам. Также прогулку сопровождали легендами народов. После желающие могли поучаствовать в увлекательном квесте «В поисках северного сияния» и узнать о тотемных животных.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Любители заглянуть за завесу тайн могли посетить «Хижину шамана», где знакомили с ритуалами и традициями народов. На мастер-классах «Полярное мастерство» учили создавать игрушечных чукчей, делать зимние заготовки и необычные стеклянные конфеты. Участники даже могли отправиться на зимнюю рыбалку.

И, конечно, особую атмосферу создали национальная музыка и песни. В ходе «Етти шоу» в финале фестиваля «Зов холода» представили игру на варгане, звукоподражание, выступление шаманки Кайры и якутского Деда Мороза. Событие получилось масштабным, разнообразным и познавательным для гостей, которые смогли с пользой и удовольствием провести время на свежем воздухе.