Яркий фестиваль в честь Международного дня инвалидов прошел во Дворце спорта «Олимп»
Фото: [Пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский]
Зажигательные танцы и динамичные спортивные соревнования создали неповторимую атмосферу спортивного праздника.
В воскресенье, 1 декабря, во Дворце спорта «Олимп» состоялся яркий фестиваль, посвященный Международному дню инвалидов. На открытии выступили танцевальные коллективы округа Пушкинский.
Участники соревнований продемонстрировали выдающиеся результаты в различных дисциплинах: дартс, кегельбан, стритбол, мини-футбол, настольный теннис, стрельба из лука и поднятие гири на время.
В процессе каждый показал свою прекрасную физическую подготовку, позитивный настрой и спортивное мастерство. Фестиваль во Дворце спорта «Олимп» вдохновил всех присутствующих на подвиги и победы над любыми препятствиями.