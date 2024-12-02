Яркий фестиваль в честь Международного дня инвалидов прошел во Дворце спорта «Олимп»

Фото: [ Пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

В воскресенье, 1 декабря, во Дворце спорта «Олимп» состоялся яркий фестиваль, посвященный Международному дню инвалидов. На открытии выступили танцевальные коллективы округа Пушкинский.

Участники соревнований продемонстрировали выдающиеся результаты в различных дисциплинах: дартс, кегельбан, стритбол, мини-футбол, настольный теннис, стрельба из лука и поднятие гири на время.

В процессе каждый показал свою прекрасную физическую подготовку, позитивный настрой и спортивное мастерство. Фестиваль во Дворце спорта «Олимп» вдохновил всех присутствующих на подвиги и победы над любыми препятствиями.