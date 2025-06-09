Яркий концерт открыл спортивную программу ПМЭФ’25

На площадке Radio Monte Carlo Golf Cup 8 июня стартовала спортивная программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие, организованное радиостанцией, собрало звезд, спортсменов и представителей бизнеса. Гостей встречали волынщики в килтах, а дресс-код подчеркивал шотландскую тематику — родину гольфа.

С утра профессиональные игроки вышли на поле для борьбы за призы от Radio Monte Carlo. Параллельно проходили мастер-классы для новичков, а бизнес-сообщество обсудило новый тренд — киберпремиум, сочетающий технологии и комфорт в городской среде.

Одним из ключевых событий стала презентация капсульной коллекции Monte Carlo Golf & Regatta. В нее вошли базовые вещи премиального качества: хлопковые поло, брюки и пуловеры с элементами шотландской клетки. Первой покупательницей стала Яна Рудковская, выбравшая вещи для семьи.

Вечер завершился награждением победителей турнира. Абсолютным чемпионом стал Александр Тимошин. В женском зачете первое место заняла Наталья Ковальчук. Завершился вечер выступлением The Times Band и DJ Adelais, сохранив атмосферу элегантности и стиля, присущую Radio Monte Carlo.

Ранее сообщалось, что Radio Monte Carlo Golf Cup запустит звездный турнир перед ПМЭФ.