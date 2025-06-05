Radio Monte Carlo Golf Cup запустит звездный турнир перед ПМЭФ

В этом году гостей одного из главных событий лета ждет насыщенная программа:

Профессиональные соревнования за кубок Radio Monte Carlo.

Мастер-классы по игре в гольф для начинающих.

Дегустация виски и сигар.

Показ капсульной коллекции Monte Carlo Golf & Regatta в стиле 60-х.

Среди звездных участников мероприятия — Лариса Долина, Александр Шоуа, Александр Воробьев, Настасья Самбурская, Artik & Asti и другие знаменитости. Особый акцент сделан на стиле: организаторы в этом году объявили дресс-код «гольф-шик с элементами шотландской клетки».

Деловая часть мероприятия, которую проведет «Русская Медиагруппа», посвящена теме «Киберпремиум и гуманизация: новая философия городской среды». Участники обсудят баланс между технологиями и человечностью в современном мире.

Вечер завершится концертом The Times Band и DJ Adelais.

Отмечается, что турнир станет одним из 30 спортивных событий в рамках программы ПМЭФ, демонстрируя, как спорт объединяет бизнес, культуру и развлечения.

Ранее сообщалось, что российские звезды устроили для детей участников СВО праздник музыки.