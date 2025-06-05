Radio Monte Carlo Golf Cup запустит звездный турнир перед ПМЭФ
Radio Monte Carlo Golf Cup откроет лето и ПМЭФ традиционным турниром по гольфу
Фото: [unsplash.com]
Московский городской Гольф Клуб 8 июня станет площадкой для ежегодного турнира Radio Monte Carlo Golf Cup — события, которое традиционно предваряет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
В этом году гостей одного из главных событий лета ждет насыщенная программа:
- Профессиональные соревнования за кубок Radio Monte Carlo.
- Мастер-классы по игре в гольф для начинающих.
- Дегустация виски и сигар.
- Показ капсульной коллекции Monte Carlo Golf & Regatta в стиле 60-х.
Среди звездных участников мероприятия — Лариса Долина, Александр Шоуа, Александр Воробьев, Настасья Самбурская, Artik & Asti и другие знаменитости. Особый акцент сделан на стиле: организаторы в этом году объявили дресс-код «гольф-шик с элементами шотландской клетки».
Деловая часть мероприятия, которую проведет «Русская Медиагруппа», посвящена теме «Киберпремиум и гуманизация: новая философия городской среды». Участники обсудят баланс между технологиями и человечностью в современном мире.
Вечер завершится концертом The Times Band и DJ Adelais.
Отмечается, что турнир станет одним из 30 спортивных событий в рамках программы ПМЭФ, демонстрируя, как спорт объединяет бизнес, культуру и развлечения.
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