Ярмарка, мастер-классы и чаепитие: праздник единства отметили в Кашире

В городском парке Каширы прошел праздник «Россия. Родина. Единство». В честь Дня народного единства для жителей округа подготовили ярмарку, тематические фотозоны, мастер-классы и чай на свежем воздухе.

По словам директора парка Олеси Кожадей, праздник символизирует сплоченность россиян.

«Сила России — в единстве ее народа, который на протяжении веков сохраняет верность традиционным ценностям», — добавила она.

Каширяне отметили, что праздник принес радость всем гостям. Кроме этого, они подчеркнули, что такие события помогают укрепить патриотизм и единство.