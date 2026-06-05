Ярославский вундеркинд Илья Раевский победил рак и вернулся к науке

19-летний ярославский вундеркинд Илья Раевский, чье имя внесено в международную энциклопедию «Лучшие в образовании», пережил тяжелую онкологию и вышел в ремиссию. О том, как юноша чувствует себя сейчас, 76.RU рассказала его мать Алла Раевская.

Илья с детства шел с опережением сверстников: в восемь лет учился в пятом классе, в двенадцать с отличием окончил девять классов, в четырнадцать поступил в университет на факультет искусственного интеллекта и открыл в Ярославле Детский научный центр, где сам же и преподавал. В восемнадцать устроился инженером по ИИ в IT-компанию. Однако на фоне стремительного взлета пришла болезнь. Страшный диагноз врачи смогли поставить лишь в ноябре 2025 года, после чего начался долгий, почти годовой период лечения, который семья называет самым сложным в жизни.

«Целый год страшных, тяжелых испытаний завершен. Наступила долгожданная ремиссия. Верим и молимся, что Илья восстановится и группу инвалидности снимут совсем», — поделилась Алла Раевская.

По ее словам, даже в больнице, когда стало легче, сын на отлично сдал последнюю сессию четвертого курса — до получения высшего образования осталась только защита диплома. Одновременно он продумывал новые идеи для развития компании, в которой работает. Работа в ярославской фирме «Микрон Эй Ай», куда Илья устроился в феврале 2025 года, стала для него настоящей опорой. Мать подчеркнула, что коллеги оказывали ему большую поддержку.

Кроме того, программа Ильи еще до болезни прошла аккредитацию в Минцифры, и в этом году юноша продолжит движение к своей детской мечте — получению статуса резидента «Сколково».