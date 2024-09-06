Ясная и сухая погода прогнозируется сегодня в столичном регионе
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Сегодня в Подмосковье и в Москве ожидается ясная погода без осадков, ветра практически не будет, передает Гидрометцентр России.
Температура воздуха в столице составит от двадцати трех до двадцати пяти градусов тепла, в области — от двадцати до двадцати пяти градусов.
Синоптики добавили, что атмосферное давление составит семьсот шестьдесят один миллиметр ртутного столба.
Ранее терапевт Яна Шмелева рассказала, как не заболеть в период осенних дождей.