Ясная и сухая погода прогнозируется сегодня в столичном регионе

Сегодня в Подмосковье и в Москве ожидается ясная погода без осадков, ветра практически не будет, передает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит от двадцати трех до двадцати пяти градусов тепла, в области — от двадцати до двадцати пяти градусов.

Синоптики добавили, что атмосферное давление составит семьсот шестьдесят один миллиметр ртутного столба.

Ранее терапевт Яна Шмелева рассказала, как не заболеть в период осенних дождей.