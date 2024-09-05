Терапевт Шмелева рассказала, как не заболеть в период осенних дождей

С наступлением осени наступает и период проливных дождей. В это время заболеть намного проще. О том, как избежать простуды в осенний период интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева.

По ее словам, для этого важно знать несколько простых советов, которые подойдут даже склонным к болезням людям.

«Старайтесь правильно питаться. Три раза в день. Желательно, чтобы два приема пищи были с любыми горячими блюдами, например, супы. Также необходимо сократить объем употребляемых углеводов и добавить клетчатку, овощи и фрукты», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Зависящим от табака людям терапевт советует меньше курить, а лучше вовсе бросить. Кроме того, желательно ограничить алкоголь и самое главное — больше двигаться.

«Нам нужны сильные мышцы, сосуды и сердце. Нужно качать пресс, укреплять плечевой пояс. Детям необходимы физические нагрузки не менее трех раз в неделю, а взрослым было бы хорошо делать упражнение как минимум пять-десять минут два раза в день. Не забывайте ходить пешком пять-семь тысяч шагов», — добавила Шмелева.

Гулять на свежем воздухе, а особенно на солнце, по словам врача, необходимо каждый день. Именно солнце является главным витамином.

«Спать нужно не менее семи или восьми часов в день. Старайтесь ложиться вовремя, соблюдать режим сна и бодрствования, а также избегать стрессов, переутомлений и чрезмерных нагрузок. Лучше всего писать план на день и не оставлять гору работы на вечер», — пояснила терапевт.

Еще один действенный способ профилактики осенних заболеваний — это закаливание.

«Начинать можно в любом возрасте, главное без фанатизма. Не надо выливать на себя сразу ведро ледяной воды, надо постепенно привыкать. Сначала обливаться после мытья водой, которая немного прохладнее обычного. Также не надо очень тепло одеваться, одевайтесь по погоде и выбирайте одежду из натуральных тканей», — подчеркнула Шмелева.

Помогут и самые простые, но популярные методы — чаще мыть руки, держать тело и ноги в тепле, носить длинную верхнюю одежду и, что не менее важно, вакцинироваться от гриппа.

«Это наиболее действенная профилактика. Самое удачное для этого время — начало сентября и конец октября. Если сделать прививку в это время, антитела успеют выработаться в организме к началу сезонной эпидемии», — заключила врач.

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